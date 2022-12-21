Коли Київ може повернутись до планових відключень світла: відповідь міськадміністрації

У Київ повернули водопостачання та тепло, однак до планових відключень повертатись ще зарано. Водночас найближчим часом очікуються оптимістичні прогнози.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.
Внаслідок обмеженої генерації, Київ отримує лімітований обсяг електропостачання.
"Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові відключення, на ці графіки поки що зарано, але позитив в тому, що водопостачання працює в штатному режимі, тепло в оселях киян є. Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо", - заявив Шаманов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДТЕК дали прогноз щодо почергових відключень електроенергії в Київській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.