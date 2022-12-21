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Коли Київ може повернутись до планових відключень світла: відповідь міськадміністрації

Фото: Коли Київ може повернутись до планових відключень світла: відповідь міськадміністрації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Київ повернули водопостачання та тепло, однак до планових відключень повертатись ще зарано. Водночас найближчим часом очікуються оптимістичні прогнози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі телемарафону.

Внаслідок обмеженої генерації, Київ отримує лімітований обсяг електропостачання.

"Світло для споживачів подається в режимі аварійних відключень, екстрених, і переходити на планові відключення, на ці графіки поки що зарано, але позитив в тому, що водопостачання працює в штатному режимі, тепло в оселях киян є. Найближчим часом прогнози мають бути оптимістичні. Все полагодимо", - заявив Шаманов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДТЕК дали прогноз щодо почергових відключень електроенергії в Київській області.

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