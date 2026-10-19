Коли у Києві відновлять рух метро між "Лісовою" та "Академмістечком": відповідь мера

За словами мера, для ліквідації наслідків атаки на станцію "Чернігівська" залучили понад 70 спеціалістів. Там уже повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття.

Ремонт пошкоджених колій та контактної рейки знаходиться на фінальному етапі. Також триває відновлення електропостачання та управління рухом поїздів. Такі роботи - найскладніші, вони продовжуються з ночі.

"Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі плануємо відновити сьогодні ввечері. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська", поки її не відремонтують", - наголосив міський голова.

Він додав, що через удар по "Чернігівській" у Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах №1-М, 118.

На тимчасовий маршрут №1-М додали:

3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";

12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".

Удар по "Чернігівській"

Нагадаємо, в ніч проти 19 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами.