Коли в Києві увімкнуть опалення в будинках: названа дата

У Києві з понеділка, 2 листопада, розпочнуть підключення до опалення житлових будинків. Рішення ухвалили за кілька днів до прогнозованого різкого похолодання, оскільки запуск усієї системи централізованого теплопостачання потребує до тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час брифінгу.
За його словами, опалювальний сезон у столиці розпочався ще 16 жовтня. Спочатку тепло почали подавати до закладів соціальної сфери - лікарень, дитсадків і шкіл.
Наразі за заявками керівників підключили майже 50% таких закладів. Зокрема, тепло вже отримують 157 медичних закладів, 402 дитячі садки та 85 шкіл.
Як пояснив Кличко, централізована система теплопостачання столиці є однією з найбільших у Європі. Протяжність тепломереж Києва становить близько 3 тисяч кілометрів.
Тому на запуск системи після ухвалення рішення про початок опалювального сезону необхідно до семи днів.
Міський голова зазначив, що саме з урахуванням цих термінів Київ вирішив розпочати підключення житлового сектору заздалегідь - до суттєвого зниження температури.
Нагадаємо, 16 жовтня у столиці офіційно розпочався опалювальний сезон. Першими тепло почали отримувати лікарні, школи та дитячі садки.
Кличко заявив, що Київ розпочинає опалювальний сезон в екстремальних через постійні російські обстріли.
"Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають", - наголосив мер.
Також міський голова відповідав на критику щодо підготовки столиці до зими. Він назвав звинувачення безпідставними.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що "не має нічого особистого до Кличка". Президент сказав, що Кличко сприймає розмови про посилення Києва як спробу його замінити.