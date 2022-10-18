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Коли у Києві повністю відновлять енергопостачання: відповідь енергетиків

Фото: лінія електропередач (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Відновлення енергопостачання у Києві вже на фінальній стадії. Світло має поступово повернутися до всіх будинків столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yasno.

При цьому українців просять обмежувати використання енергоємних приладів. Зокрема, в піковий час навантаження на мережу: з 8:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Нагадаємо, у вівторок, 18 жовтня, в частині Києва та області зникло світло після того, як російські окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Загалом без світла залишилося 50 тисяч клієнтів.

Крім того, російські війська вранці обстріляли Дніпро та Житомир. Там також спостерігалися проблеми з енерго- та воднопостачанням.

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Київ