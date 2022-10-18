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Когда в Киеве полностью восстановят энергоснабжение: ответ энергетиков

Фото: линия электропередач (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Возобновление энергоснабжения в Киеве уже на финальной стадии. Свет должен постепенно вернуться во все дома столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yasno.

При этом украинцев просят ограничивать использование энергоемких приборов. В частности, в пиковое время нагрузки на сеть: с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Напомним, во вторник, 18 октября, в части Киева и области пропал свет после того, как российские оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. В целом без света остались 50 тысяч клиентов.

Кроме того, российские войска утром обстреляли Днепр и Житомир. Там также наблюдались проблемы с энерго- и водноснабжением.

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Киев