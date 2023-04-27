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Коли в Херсоні запрацює система оповіщення: відповідь міськради

Фото: коли в Херсоні запрацює система оповіщення (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Вже до кінця травня в Херсоні запрацює система оповіщення. Вона не працювала через невідповідність обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської міської ради.

Як відзначають в міськраді, вже була підписана угода з організацією, яка, зі свого боку, вдосконалить систему оповіщення.

"Крім того, заплановано встановлення системи оповіщення в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ізраїль випробує систему раннього оповіщення про повітряні тривоги у Києві вже в травні. Зокрема, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому ця система є суттєво важливою для України.

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