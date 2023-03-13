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Коли у Харкові відновлять роботу трамваїв та тролейбусів: прогноз мера

Фото: у Харкові може запрацювати електротранспорт 15 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові з середи, 15 березня, можуть відновити роботу електротранспорту. Трамваї та тролейбуси у місті не працюють з 9 березня після ракетної атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в коментарі "Суспільному".

"Буду обережним у прогнозах, за нашим приблизним даним, будемо чекати, що в середу вранці буде електротранспорт на маршрутах міста. Це дуже обережний прогноз. Ми не можемо знати, що в голові у РФ, можуть бути ще обстріли", - сказав міський голова.

За його словами, у Харкові трамваї та тролейбуси замінюють 100 автобусів.

Терехов додав, що у Харкові продовжуються ремонтні роботи, проте є значне пошкодження трансформаторних підстанцій.

"Сьогодні ми були вимушені зупинити одну лінію метро, але зараз метро працює у штатному режимі. Ми працюємо з обленерго над цим питанням", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, під час останньої масованої атаки 9 березня окупанти завдали по Харкову 11 ракетних ударів, внаслідок чого були пошкоджені енергетичні об'єкти.

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харковтролейбусметроЕлектроенергія