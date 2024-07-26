Коли G7 погодить умови кредиту Україні на 50 млрд доларів: прогноз глави Мінфіну США

Країни "Великої сімки" (G7) можуть погодити умови надання Україні кредиту на 50 млрд доларів з прибутку від заморожених активів РФ вже до жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Reuters заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

Вона розповіла, що переговори міністрів фінансів "Великої сімки" у Бразилії щодо кредиту для України були конструктивними. Зокрема, було обговорено вимогу США надати гарантії того, що активи РФ залишаться замороженими протягом більш тривалого періоду часу.

"У нас тут були конструктивні переговори. І ми тісно співпрацюємо, щоб спробувати просунути цю справу. Я думаю, що все виглядає добре з точки зору того, що ми зможемо зробити це (узгодити умови кредиту - ред.), ймовірно, до жовтня", - зазначила чиновниця.

За словами Єллен, США домагаються від Європи гарантій того, що активи будуть заморожені протягом тривалого періоду часу, щоб доходи від них могли погасити кредит до досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

"Нам потрібні гарантії того, що американські платники податків не платитимуть по цих кредитах. І ми хочемо переконатися, що бюджетних експертів задовольнить той факт, що ці активи стануть джерелом погашення цих кредитів", - додала Єллен.

Вона розповіла, що зараз Євросоюз розглядає кілька альтернатив, як заморозити російські активи на більш тривалий термін, ніж шість місяців. Станом на зараз санкції блок продовжує кожні півроку.