Когда евро сможет заменить доллар в Украине: прогноз эксперта

Смена валюты основной курсовой привязки с доллара США на евро возможно не ранее чем через три года, учитывая процессы бюджетного планирования в Украине.

"На сегодня мы имеем трехлетнее бюджетное планирование, соответственно на три года вперед все спланировано в долларах. Вряд ли сейчас есть целесообразность все резко менять, потому что это создаст большие проблемы в администрировании финансов в государстве. Но где-то через три года мы уже должны были бы больше перейти на евро", - сказал он.

Эксперт отметил, что на сегодня государственный бюджет сверстан на основе курса доллара, золотовалютные резервы НБУ исчисляются в долларах, большую долю этих резервов также составляют активы в долларах, много статистики ведется в валюте США, поэтому изменение основной курсообразующей валюты будет требовать длительного времени.

Другов добавил, что сегодняшняя коммуникация Национального банка, который говорит о смене валюты основной курсовой привязки как неотвратимой, - это месседж на будущее.

"НБУ говорит, что не сегодня, не завтра, не до конца этого года, а только через определенный период времени произойдет движение к тому, что мы будем реализовывать большинство операций в евро... Это предупреждение о том, что когда-то в перспективе мы это сделаем", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в середине января 2025 года первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина должна в будущем перейти к привязке курса национальной валюты к евро, если хочет стать частью Европейского Союза и иметь доступ к рынкам ЕС.

Курсообразующая валюта

Курсообразующая валюта - это иностранная валюта, по отношению к которой непосредственно определяется курс гривны. Курсы всех остальных иностранных валют к гривне определяются опосредованно, то есть исходя из стоимости определенной валюты к валюте основной курсовой привязки.

На сегодня валютой основной курсовой привязки является доллар США. НБУ сначала рассчитывает курс гривны по отношению к доллару, а затем определяет курс всех остальных валют, исходя из их курса к доллару.

Вопрос перехода к евро как валюте основной курсовой привязки возник на фоне того, что последние годы доля евро в расчетах растет. В частности, основными торговыми партнерами Украины стали страны ЕС, финансовая помощь от ЕС поступает в евро, а увеличение роли евро соответствует евроинтеграционным стремлениям Украины.

В комментарии РБК-Украина в Национальном банке сообщили, что такой переход - это не вопрос краткосрочной перспективы, этот вопрос требует комплексной подготовки и будет коммуницироваться с рынком.