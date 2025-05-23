Коли День Києва 2025 і чи скорочуватимуть комендантську годину

Заснування й традиції Дня Києва

Найперше святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року - на честь 1500-річчя від заснування української столиці.

З 1984 року у цей період почали проводити регулярні вернісажі на Андріївському узвозі.

Тим часом від 1987 року День Києва став офіційним святом.

До повномасштабного вторгення РФ в Україну в межах святкування Дня Києва відбувались різноманітні події та акції:

традиційні міжнародні змагання з велоспорту;

щорічна спортивно-благодійна акція "Пробіг під каштанами";

відкриті регати;

фестивалі повітряних зміїв тощо.

В умовах воєнного стану всі масштабні святкування були скасовані. Додаткового вихідного дня з нагоди свята також не передбачено.

На який день припадає свято цього року

В цілому День Києва відзначають щороку в останню неділю травня. Отже, у 2025 році він припадає на найближчі вихідні - 25 травня.

Попри те, що масові святкування обмежені з міркувань безпеки, символічні заходи, тематичні виставки, екскурсії або ж онлайн-події все одно допускаються.

Так, приміром, напередодні Дня Києва Управління туризму та промоцій КМДА та Київський центр розвитку туризму підготували низку безкоштовних екскурсійних маршрутів столицею (зокрема для людей із порушеннями слуху - в супроводі перекладача жестової мови).

Тим часом Департамент культури анонсував цікаві події у музеях, театрах і бібліотеках.

Чи зміниться у День Києва комендантська година

Згідно з інформацією, наданою у коментарі РБК-Україна прес-службою Київської міської військової адміністрації (КМВА), режим комендантської години у День Києва змінюватись не буде.

При цьому заходи з посилення патрулювання застосовуватимуться в тому самому форматі, що й під час інших свят або пам'ятних днів (які передбачають збільшення кількості людей у громадських місцях).

"Водночас закликаємо відповідально ставитись до всіх безпекових аспектів. А у випадку оголошення повітряної тривоги - невідкладно прямувати до укриттів", - наголосили у КМВА.

Варто зазначити, що комендантська година в Києві триває із 00:00 до 05:00.

У цей час заборонено: