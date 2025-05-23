Когда День Киева 2025 и будут ли сокращать комендантский час

Основание и традиции Дня Киева

Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года - в честь 1500-летия со дня основания украинской столицы.

С 1984 года в этот период начали проводить регулярные вернисажи на Андреевском спуске.

Между тем с 1987 года День Киева стал официальным праздником.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в рамках празднования Дня Киева происходили различные события и акции:

традиционные международные соревнования по велоспорту;

ежегодная спортивно-благотворительная акция "Пробег под каштанами";

открытые регаты;

фестивали воздушных змеев и т.д.

В условиях военного положения все масштабные празднования были отменены. Дополнительного выходного дня по случаю праздника также не предусмотрено.

На какой день приходится праздник в этом году

В целом День Киева отмечают ежегодно в последнее воскресенье мая. Следовательно, в 2025 году он приходится на ближайшие выходные - 25 мая.

Несмотря на то, что массовые празднования ограничены из соображений безопасности, символические мероприятия, тематические выставки, экскурсии или онлайн-события все равно допускаются.

Так, например, накануне Дня Киева Управление туризма и промоций КГГА и Киевский центр развития туризма подготовили ряд бесплатных экскурсионных маршрутов по столице (в частности для людей с нарушениями слуха - в сопровождении переводчика жестового языка).

Между тем Департамент культуры анонсировал интересные события в музеях, театрах и библиотеках.

Изменится ли в День Киева комендантский час

Согласно информации, предоставленной в комментарии РБК-Украина пресс-службой Киевской городской военной администрации (КГВА), режим комендантского часа в День Киева меняться не будет.

При этом меры по усилению патрулирования будут применяться в том же формате, что и во время других праздников или памятных дней (которые предусматривают увеличение количества людей в общественных местах).

"В то же время призываем ответственно относиться ко всем аспектам безопасности. А в случае объявления воздушной тревоги - безотлагательно направляться в укрытия", - подчеркнули в КГВА.

Стоит отметить, что комендантский час в Киеве длится с 00:00 до 05:00.

В это время запрещено: