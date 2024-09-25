Чи зросте ПДВ і що буде з курсом долара в 2025 році: прогноз експерта

Необхідність підвищення ПДВ може виникнути ближче до кінця 2025 року, у разі, якщо Україна зіткнеться з нестачею грошей в держбюджеті. Курс долара на той час може вирости майже на 10%.

Про це в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна розповів керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

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Підвищення податків та гроші від партнерів

Підвищення податків допоможе Україні отримувати фінансування від партнерів і навіть збільшити його в разі необхідності.

При цьому запровадження податкових змін, які Рада ухвалила в першому читанні, не принципово саме в поточному році.

"Якщо ці податкові зміни не будуть введені в дію в цьому році, то, напевно, це буде не страшно. Там виходить умовно мільярд доларів (надходжень від збільшення податків - ред.), який можна буде позичити за кордоном, чи отримати у вигляді якоїсь іншої фінансової допомоги", - сказав Паращій.

На 2025 рік ці зміни будуть вже більш важливими, тому що мова йтиме про близько 4 млрд доларів.

Паращій підкреслив, що партнери зараз "не з дуже великою охотою" фінансово допомагають Україні, і країні треба шукати власні джерела наповнення бюджету.

"З такою диспозицією (після підвищення податків - ред.) нам буде набагато простіше йти до західних лідерів і казати: ну, хлопці, дивіться, ми зробили все, що могли. Ми підвищили податки, збільшуємо самодостатність, але ми просимо, щоб і ви також з нами більше поділились, тому що для нас це важливо і саме в такій комбінації", - зазначив Паращій.

Він переконаний, що в такому разі можна буде розраховувати на фінансування наступного року більше ніж на 38 млрд доларів.

Коли підвищать ПДВ

Під осінь 2025 року може виникнути нестача бюджетних коштів і саме тоді постане актуальне питання щодо підвищення ПДВ. Нагадаємо, що МВФ пропонував підвищення ПДВ на 2 в.п. Згідно домовленостей з фондом, зміна ставки ПДВ може знадобитися в разі збільшення бюджетних витрат.

Як правило, зазначив експерт, така ситуація настає восени, коли витрати бюджету на оборону і безпеку перевиконуються.

"Наприклад, в минулому році в бюджет заклали 139 млрд гривень на місяць витрат на оборону і безпеку, а по факту за 8 місяців ми маємо 211 млрдів на місяць. Тобто, маємо значні перевитрати. Саме тому у нас виникають оці постійні питання - де взяти додаткові кошти", - зазначив Паращій.

На наступний рік щомісячні витрати на оборону передбачено в розмірі близько 185 млрд грн. Різниця, як правило, перекривається міжнародною військовою допомогою.

"Тобто, нам дають зброю, боєприпаси, і це дозволяє більше витрачати, ніж ми планували. Якщо міжнародна допомога наступного року буде не нижче, ніж ми зараз отримуємо, то можливо не доведеться через рік говорити про збільшення податків", - зазначив Паращій.

За його підрахунками, в 2025 році від ПДВ уряд планує залучити трохи більше 900 млрд гривень при ставці 20%. Ставка 22% додасть ще 10% від цієї суми, тобто десь 90 млрд. "Це, до речі, менше, ніж від доходів від підвищення військового збору", - зазначив експерт.

Він не виключає, що питання про ПДВ буде ще обговорюватись. Можливе якесь компромісне рішення, наприклад, про часткове збільшиться ПДВ. "Відверто кажучи, для мене, як і для МВФ, виглядає досить дивно, що уряд наважився збільшити саме податки на доходи, а не на витрати, якими є ПДВ", - зазначив Паращій.

Скільки коштуватиме доллар

Долар, порівняно з цим роком, в 2025-му подорожчає трохи більше ніж на 10%.

"На мою думку, те, що вони закладають (45 грн за 1 доллар), забагато, але не виглядає якось зовсім нереалістично. Я більше б схилявся, що середній курс наступного року буде десь у районі 44 - 44,5. Це виглядає більш досяжно", - зазначив Паращій.

Якщо середній курс буде не 45, а 44 наступного року, то недоотримання бюджету у вигляді ПДВ на імпортні товари та мита, вважає експерт, складе приблизно 20 млрд гривень.

Він також уточнив, що НБУ більш оптимістично бачить зростання економіки наступного року, тому недоотримання податку на імпорт через нижчий курс може бути компенсовано за рахунок кращих зборів податків.

Зняття обмежень на курсоутворення і повернення до плаваючого курсу, як і встановлення фіксованого курсу, на думку Паращія, очікувати не варто.

"Ми розуміємо, що Нацбанк своїми дуже масивними вливаннями долара все-таки намагається цей курс контролювати. Скоріш за все така практика продовжиться і в наступному році", - зазначив він.