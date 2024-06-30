Коли будуть вимикати світло українцям 1 липня: відповідь "Укренерго"

Як пояснили в енергокомпанії, причина, чому обмеження будуть діяти всю добу, - зростання енергоспоживання через спеку в Україні.

"Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Коли світло є - споживайте, будь ласка, ощадливо", - наголосили в "Укренерго".