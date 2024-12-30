Коли будуть відомі перші результати розслідування авіакатастрофи AZAL: названо терміни

"Загалом за стандартами протягом 30 днів озвучуються попередні або проміжні результати розслідування", - сказав він.

Віце-міністр уточнив, що зараз триває польовий етап розслідування, тобто збирають фрагменти повітряного судна, відбитки на місці катастрофи літака, знімають зліпки. Речові докази збирають у спеціальному організованому ангарі в аеропорту Актау, де експерти проведуть їхній аналіз.

Ластаєв вважає, що "чорні скриньки" літака, який розбився в Казахстані, покажуть повну ситуацію.