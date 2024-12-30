Когда будут известны первые результаты расследования авиакатастрофы AZAL: названы сроки

Правительственная комиссия по расследованию падения самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау уже начала работу. Первые результаты представят в течение 30 дней.
Об этом заявил член комиссии, вице-министр транспорта республики Талгат Ластаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.
"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - сказал он.
Вице-министр уточнил, что сейчас ведется полевой этап расследования, то есть собираются фрагменты воздушного судна, отпечатки на месте крушения самолета, снимаются слепки. Вещественные доказательства собирают специальном организованном ангаре в аэропорту Актау, где эксперты проведут их анализ.
Ластаев считает, что "черные ящики" самолета, который разбился в Казахстане, покажут полную ситуацию.
Напомним, 25 декабря самолет "Азербайджанских авиалиний", который летел из Баку в Грозный, разбился в Казахстане. Обнаружилось, что борт был поврежден российской противовоздушной обороной.
Сейчас власти Казахстана проводят расследование авиакатастрофы.
Ранее стало известно, что Казахстан отправит "черные ящики" самолета AZAL в Бразилию.
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