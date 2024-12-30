Когда будут известны первые результаты расследования авиакатастрофы AZAL: названы сроки

"В целом по стандартам в течение 30 дней озвучиваются предварительные или промежуточные результаты расследования", - сказал он.

Вице-министр уточнил, что сейчас ведется полевой этап расследования, то есть собираются фрагменты воздушного судна, отпечатки на месте крушения самолета, снимаются слепки. Вещественные доказательства собирают специальном организованном ангаре в аэропорту Актау, где эксперты проведут их анализ.

Ластаев считает, что "черные ящики" самолета, который разбился в Казахстане, покажут полную ситуацию.