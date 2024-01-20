UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли біженці почнуть повертатися до великих міст України: прогноз експерта

Фото: експерт спрогнозувала, коли біженці почнуть повертатися в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Ольга Маджумдар

Українські біженці почнуть повертатися з-за кордону до великих міст (таких як Київ, Харків, Одеса), коли стане більш-менш безпечно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла доктор економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

"Якість життя - це більше суб'єктивне відчуття. Можу судити по думках людей, яких я знаю, які перебувають за кордоном. Коли вони озвучують аргументи, чому вони хочуть повернутися із дуже маленькою дитиною уже в березні, то там зовсім нелогічні пояснення, на рівні психоемоційного сприйняття", - сказала Черенько.

За її словами за кордоном українцям багато чого не подобається, зокрема у Німеччині.

"Мені здається, що більшість біженців повернуться, як тільки у нас стане безпечно. Є категорія людей, які раніше мали наміри жити за кордоном, а війна їх підштовхнула. Але ті, які реально тікали від обстрілів, можуть повернутися", - спрогнозувала експерт.

На думку Черенько, якщо у великих містах - Київ, Харків, Одеса - звідки переважно тікали люди, стане більш-менш безпечно, вони почнуть повертатися. Оскільки більшість українців за кордоном себе не знайшли.

"Сьогодні важко прогнозувати повернення, бо все залежить від війни. Тут основний фактор - безпека", - наголосила експерт.

Українські біженці за кордоном

Різні оцінювання свідчать, що у 2024 році за кордоном перебувають приблизно шість мільйонів українців, хоча значна частка вже й повернулася додому.

Соціологи виявили, які чинники спонукають українських біженців їхати назад з Європи. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України