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Когда беженцы начнут возвращаться в крупные города Украины: прогноз эксперта

Фото: эксперт спрогнозировала, когда беженцы начнут возвращаться в Украину (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ольга Маджумдар

Украинские беженцы начнут возвращаться из-за границы в крупные города (такие, как Киев, Харьков, Одесса), когда станет более-менее безопасно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

"Качество жизни - это более субъективное ощущение. Могу судить по мнению людей, которых я знаю, находящихся за границей. Когда они озвучивают аргументы, почему они хотят вернуться с очень маленьким ребенком уже в марте, то там совсем нелогичные объяснения, на уровни психоэмоционального восприятия", - сказала Черенько.

По ее словам, за границей украинцам многое не нравится, в частности в Германии.

"Мне кажется, что большинство беженцев вернутся, как только у нас станет безопасно. Есть категория людей, которые раньше намеревались жить за границей, а война их подтолкнула. Но те, которые реально убегали от обстрелов, могут вернуться", - спрогнозировала эксперт.

По мнению Черенько, если в больших городах - Киев, Харьков, Одесса - откуда преимущественно убегали люди, станет более-менее безопасно, они начнут возвращаться. Поскольку большинство украинцев за границей себя не нашли.

"Сегодня трудно прогнозировать возвращение, потому что все зависит от войны. Здесь основной фактор - безопасность", - подчеркнула эксперт.

Украинские беженцы за границей

Различные оценки свидетельствуют, что в 2024 году за рубежом находятся около шести миллионов украинцев, хотя значительная доля уже и вернулась домой.

Социологи обнаружили, какие факторы побуждают украинских беженцев уезжать из Европы. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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