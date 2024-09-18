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Коли батько трьох дітей не має права на відстрочку: пояснення ТЦК

Фото: Мобілізація в Україні (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Однією із підстав для відстрочки від мобілізації є наявність у чоловіка трьох неповнолітніх дітей. Проте не всі багатодітні батьки мають таке право.

Хто не отримає відстрочку за наявності трьох дітей, РБК-Україна розповідає з посиланням на роз'яснення групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку. Про це зазначено у пункті 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Однак відразу ж у тексті визначено "крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці", - звертають увагу в ТЦК.

Також батько не має права на відстрочку, якщо він не проживає разом зі своїми дітьми і не виплачує аліментів узагалі, оскільки у тексті закону міститься формулювання "на утриманні яких перебувають троє і більше дітей".

"Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку - батько повинен утримувати своїх дітей", - пояснюють в Полтавському територіальному центрі комплектування.

Зазначається, що також не має права на відстрочку чоловік, якщо він виховує прийомну дитину, але рідний батько сплачує аліменти. Оскільки в такому випадку дитина перебуває на утриманні саме рідного батька.

"Кожен військовозобов'язаний чоловік, який має право на відстрочку, обов'язково її отримає. Для цього потрібно особисто подати заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку", - додають у групі комунікацій Полтавського ТЦК.

Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабміну. До заяви потрібно додати підтверджувальні документи, перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови.

 

Нагадаємо, юрист пояснила, як оформити відстрочку по догляду за батьками.

Також ми писали, чи можна подати до суду на ТЦК, якщо людині відмовили у відстрочці.

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Мобілізація в УкраїніДітиВідстрочка