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Колективний Південь може змусити Росію змінити свою позицію, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колективний Південь може повпливати на Росію та змусити її змінити свою позицію щодо війни проти України. Окремі країни не мають такого впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в інтерв'ю Arab News.

Він зазначив, що країни Глобального Півдня мають особливі відносини з Росією. Як приклад він назвав Китай, Туреччину та Саудівську Аравію.

Кулеба також відкинув побоювання, що країни Глобального Півдня можуть поставити під загрозу зв'язки з Росією, а також те, що нібито НАТО не готове запропонувати Україні шлях для приєднання.

Він наголосив, що це "різні треки", оскільки країни Півдня багато втрати через російську агресію, але це ніяк не стосується інтеграції України в ЄС та НАТО.

"

Що цьому передувало

Варто зазначити, що Україна останнім часом посилила дипломатичну співпрацю з країнами Глобального Півдня. Мова йде про Африку, Азію, Близький Схід, Південну Америку, Китай та Індію.

Так, зокрема нещодавно у Саудівській Аравії пройшов великий саміт, на якому обговорили питання миру в Україні. Росію туди не запросили. Представники української влади наголосили, що зустріч дипломатів та політичних радників з 40 країн стала проривом.

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