Коллективный Юг может заставить Россию изменить свою позицию, - Кулеба

Коллективный Юг может повлиять на Россию и заставить ее изменить свою позицию по поводу войны против Украины. У отдельных стран нет такого влияния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Arab News.
Он отметил, что страны Глобального Юга имеют особые отношения с Россией. В качестве примера он назвал Китай, Турцию и Саудовскую Аравию.
Кулеба также отверг опасения, что страны Глобального Юга могут поставить под угрозу связи с Россией, а также якобы НАТО не готово предложить Украине путь для присоединения.
Он подчеркнул, что это "разные треки", поскольку страны Юга много потери из-за российской агрессии, но это никак не касается интеграции Украины в ЕС и НАТО.
Следует отметить, что Украина в последнее время усилила дипломатическое сотрудничество со странами Глобального Юга. Речь идет об Африке, Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Китае и Индии.
Так, в частности, недавно в Саудовской Аравии прошел большой саммит, на котором обсудили вопросы мира в Украине. Россию туда не пригласили. Представители украинской власти подчеркнули, что встреча дипломатов и политических советников из 40 стран стала прорывом.
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