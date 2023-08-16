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Коллективный Юг может заставить Россию изменить свою позицию, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Коллективный Юг может повлиять на Россию и заставить ее изменить свою позицию по поводу войны против Украины. У отдельных стран нет такого влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью Arab News.

Он отметил, что страны Глобального Юга имеют особые отношения с Россией. В качестве примера он назвал Китай, Турцию и Саудовскую Аравию.

Кулеба также отверг опасения, что страны Глобального Юга могут поставить под угрозу связи с Россией, а также якобы НАТО не готово предложить Украине путь для присоединения.

Он подчеркнул, что это "разные треки", поскольку страны Юга много потери из-за российской агрессии, но это никак не касается интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Что этому предшествовало

Следует отметить, что Украина в последнее время усилила дипломатическое сотрудничество со странами Глобального Юга. Речь идет об Африке, Азии, Ближнем Востоке, Южной Америке, Китае и Индии.

Так, в частности, недавно в Саудовской Аравии прошел большой саммит, на котором обсудили вопросы мира в Украине. Россию туда не пригласили. Представители украинской власти подчеркнули, что встреча дипломатов и политических советников из 40 стран стала прорывом.

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