Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова

Адвокат политзаключенного рассказал, что других требований Кольченко не выдвигал

Незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко сегодня, 31 мая, объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил его адвокат Андрей Лепехин, сообщает "Медиазона"

По словам адвоката, других требований, кроме освобождения Сенцова, Кольченко не выдвигал.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 мая 2018 года осужденый на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Ранее, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов.

По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал "террористическое сообщество" (часть 1 статьи 205.4 УК), участники которого подожгли дверь "Русской общины Крыма" и окна отделения "Единой России" (пункт "а" части 2 статьи 205 УК), а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК).

Также им предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и взрывчатки в составе группы (часть 3 статьи 222 УК). Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко - 10 лет колонии. Оба отрицали свою вину.