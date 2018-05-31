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Кольченко оголосив про голодування з вимогою звільнити Сенцова

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 13:05
Фото: Олег Сенцов та Олександр Кольченко (РБК-Україна)
Фото: Олег Сенцов та Олександр Кольченко (РБК-Україна)

Адвокат політв'язня розповів, що інших вимог Кольченко не висував

Незаконно засуджений у Росії по справі "кримських терористів" українець Олександр Кольченко сьогодні, 31 травня, оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Про це заявив його адвокат Андрій Лепьохін, повідомляє "Медиазона"

За словами адвоката, інших вимог, крім звільнення Сенцова, Кольченко не висував.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 16 травня 2018 року засуджений на 20 років ув'язнення у справі "кримських терористів" режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування - він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів в Росії. 

Раніше, в серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченко винними у справі про створення терористичного спільноти, вчиненні та плануванні терактів.

За версією слідства, в 2014 році Сенцов створив "терористичний співтовариство" (частина 1 статті 205.4 КК), учасники якого підпалили двері "Російської громади Криму" і вікна відділення "Єдиної Росії" (пункт "а" частини 2 статті 205 КК), а також готували підриви пам'ятника Леніну і Вічного вогню (частина 1 статті 30, пункт "а" частини 2 статті 205 КК).

Також їм пред'явили звинувачення в незаконному обігу зброї та вибухівки в складі групи (частина 3 статті 222 КК). Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко - 10 років колонії. Обидва заперечували свою провину.

Омбудсмен ініціює звернення до Генсека Ради Європи щодо "справи Сенцова і Кольченка" Держдеп США закликав РФ звільнити політичних ув'язнених в Криму
Теги публікації: голодовка, Олег Сенцов, Александр Кольченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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