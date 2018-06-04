Кольченко має намір голодувати, поки дозволяє здоров'я, - правозахисник

Кольченко продовжує відмовлятися від прийому їжі

Український політв'язень Олександр Кольченко, який утримується в російській в'язниці, має намір голодувати, поки дозволяє здоров'я. Про це у Facebook повідомив російський правозахисник Микола Щур.

За словами Щура, Кольченко знаходиться в боксі медичної частини.

"Їжу йому регулярно носять. Він настільки ж регулярно від неї відмовляється. Після цього його ведуть до лікаря, який вимірює у нього тиск, пульс, рівень цукру в крові. Саша п'є воду. Сказав: "Буду триматися, поки здоров'я вистачить", - зазначив правозахисник.

Він також додав, що Кольченко вимагає звільнити іншого українського політв'язня Олега Сенцова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кольченка змушують прийняти російське громадянство.

Кольченка затримали в центрі окупованого Сімферополя 16 травня 2014 року, після чого перевезли в Москву. За версією російської сторони, його затримали за підозрою в причетності до вибухів біля пам'ятника Леніну в Сімферополі та до підпалів офісів "Російської громади Криму" і колишнього представництва Партії регіонів.

Сам Кольченко називав підпал двері офісу партії символічним жестом протесту і підкреслював, що в будівлі нікого не було. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Кольченка до 10 років позбавлення волі.