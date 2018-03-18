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Кольченка в колонії РФ помістили в штрафний ізолятор на 13 діб

НовиниНадзвичайні події    18.03.2018 - 13:41
Фото: Олександр Кольченко (Facebook Tatiana Shchur)
Фото: Олександр Кольченко (Facebook Tatiana Shchur)

Українського політв'язня відправили до ШІЗО під надуманим приводом

Українського політв'язня Олександра Кольченка в колонії на території Росії помістили в штрафний ізолятор на 13 діб. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур у своєму Facebook.

"Сашу з 8 березня тримають у ШІЗО. Його помістили туди на 13 діб за, нібито, пересування без охорони саме по тих місцях, де він та інші засуджені, як правило, ходять без охорони: до бібліотеки, до їдальні...", - написала Щур із посиланням на інформацію адвоката, який працює за договором з Уральською правозахисною групою і 16 березня відвідав Кольченка у ВК-6 м. Копейськ.

За її словами, цей формальний привід покарати засудженого застосовується лише тоді, коли це вигідно начальству.

"Особлива підлість нинішнього поміщення полягає в тому, що напередодні ми передали йому довгоочікувану передачу, так необхідну хлопцю, в якого лікарі констатували проблеми з серцевим ритмом. Тепер цю передачу Саша отримає тільки після ШІЗО, і що до нього дійде - велике питання", - додала правозахисник.

Також вона нагадала, що на Новий рік Кольченко відсидів 10 діб у ШІЗО за "порушення форми одягу", бо не пришив бірку з прізвищем на одяг, що тимчасово заміняє випраний до свята бушлат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українському політв'язню Олександру Кольченко в лікарні російського Челябінська поставили діагноз аритмія.

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Теги: Александр Кольченко, политзаключенные, политзаключенные в РФ
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