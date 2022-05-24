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Коллаборанты призывают армию РФ разместить в Херсонской области военную базу

Херсон (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Назначенный оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов призывает Россию разместить на территории Херсонской области российскую военную базу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Стремоусов также заявил, что появление крупной воинской части должно стать "гарантией безопасности" и "жизненно необходимо" для региона, и что в этом якобы "заинтересовано все население".

Тем временем российские оккупанты пытаются управлять захваченными территориями с помощью "комендатур". В двух областях захватчики открыли почти два десятка таких образований.

Напомним, что мэр Херсона оценил вероятность создания "ХНР" на территории области.

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ХерсонВойска РФ