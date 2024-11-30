Колаборанти забирають нерухомість в окупованій Горлівці, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, нещодавно у тимчасово окупованій Горлівці на проспекті Перемоги кілька будівель було визнано "безхозними". Причому на цей раз такий статус об'єктам нерухомості присвоїли не російська окупанти, а місцеві колаборанти, "які давно мріяли заволодіти перспективними квадратними метрами".

У ЦНС нагадали, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України з самого початку розробили злочинну схему по привласненню майна. Зокрема, спочатку житло визнають "безхозним", а далі у короткі терміни "націоналізовують", після чого стають вже так званими "законними" господарями чужого майна.

В кінці публікації Центр національного спротиву наголосив, що всі правові акти, які були видані росією, є юридично недійсними, а власники житла станом на 24 лютого 2022 року збережуть свої права на майно, незалежно від того, які документи видають окупанти.