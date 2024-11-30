Коллаборанты забирают недвижимость в оккупированной Горловке, - ЦНС

По данным информационного ресурса, недавно во временно оккупированной Горловке на проспекте Победы несколько зданий были признаны "безхозными". Причем на этот раз такой статус объектам недвижимости присвоили не российские оккупанты, а местные коллаборанты, "давно мечтавшие завладеть перспективными квадратными метрами".

В ЦНС напомнили, что россияне на временно оккупированных территориях Украины изначально разработали преступную схему по присвоению имущества. В частности, сначала жилье признают "безхозным", а далее в короткие сроки "национализируют", после чего становятся уже так называемыми "законными" хозяевами чужого имущества.

В конце публикации Центр национального сопротивления подчеркнул, что все правовые акты, изданные Россией, являются юридически недействительными, а владельцы жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года сохранят свои права на имущество, независимо от того, какие документы выдают оккупанты.