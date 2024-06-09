Колаборанти виселяють мешканців окупованих територій з власних квартир, - Центр нацспротиву

Нагадаємо Росія, окупувавши частину територій України, прагне підкорити або знищити українців на їхній же землі. Як загарбники проводять етнічні чистки, куди депортують українців та чому росіяни купують квартири у Маріуполі, – у матеріалі РБК-Україна.

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