Колаборанти виселяють мешканців окупованих територій з власних квартир, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій частині Херсонської області знову фіксуються випадки, коли місцеві колаборанти виселяють українців з власних помешкань. Для цього вигадують різні приводи: евакуація через обстріли, загрози стихійного лиха чи просто лякають мобілізацією або тюрмою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
У звільнені квартири та будинки поплічники окупантів розселяють російських військових.
У ЦНС кажуть, що таким чином росіяни заохочують до мобілізації. Обіцяють вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення.
Окрім операції по переселенню тут спостерігається збільшення блок-постів на в’їздах у населені пункти області. Є випадки, коли ворог закриває в’їзд у село чи місто. У ЦНС пояснили, що росіяни роблять це з метою приховати свої злочини та не дати можливість повернутися людям у свої помешкання.
Нагадаємо Росія, окупувавши частину територій України, прагне підкорити або знищити українців на їхній же землі. Як загарбники проводять етнічні чистки, куди депортують українців та чому росіяни купують квартири у Маріуполі, – у матеріалі РБК-Україна.
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