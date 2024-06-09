Коллаборанты выселяют жителей оккупированных территорий из собственных квартир, - Центр нацсопротивления

Напомним, Россия, оккупировав часть территорий Украины, стремится покорить или уничтожить украинцев на их же земле. Как захватчики проводят этнические чистки, куда депортируют украинцев и почему россияне покупают квартиры в Мариуполе, – в материале РБК-Украина.

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