Колаборанти та росіяни масово їдуть із півночі Криму, - партизани

Так, частина окупаційної адміністрації Армянська виїхала вглиб Криму, а росіяни, що понаїхали, виїжджають із північних районів Криму, "до себе на болота".

"Особливо це помітно в Армянську та Джанкої", - йдеться в повідомленні.

За словами партизанів, окупанти явно стривожилися рухом військ на півдні України та готуються до оборони, шукають диверсантів.

Зокрема, "правоохоронні органи" окупантів посилюють контррозвідувальну діяльність на півострові - значно частіше стали перевіряти документи та машини, особливо у Джанкої та Армянську.

Ситуація у Криму

На початку червня стало відомо, що окупанти розпочали підготовку до так званої "евакуації" населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму. Крім того, на півострові з'явилися бетонні "зуби дракона". До того ж, побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму.