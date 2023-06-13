RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Коллаборанты и россияне массово уезжают с севера Крыма, - партизаны

Фото: коллаборанты и россияне массово уезжают с севера Крыма (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Коллаборанты и россияне уезжают с севера Крыма. Первые - вглубь Крыма, вторые - в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".

Так, часть оккупационной администрации Армянска выехало вглубь Крыма, а понаехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма, "к себе на болота".

"Особенно это заметно в Армянске и Джанкое", - говорится в сообщении.

По словам партизанов, оккупанты явно встревожились движением войск на юге Украины и готовятся к обороне, ищут диверсантов.

В частности, "правоохранительные органы" оккупантов усиливают контрразведывательную деятельность на полуострове - значительно чаще стали проверять документы и машины, особенно в Джанкое и Армянске.

Ситуация в Крыму

В начале июня стало известно, что оккупанты начали подготовку к так называемой "эвакуации" населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма. Кроме того, на полуострове появились бетонные "зубы дракона". Помимо этого, опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим