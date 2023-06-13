Коллаборанты и россияне массово уезжают с севера Крыма, - партизаны

Коллаборанты и россияне уезжают с севера Крыма. Первые - вглубь Крыма, вторые - в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Атеш".
Так, часть оккупационной администрации Армянска выехало вглубь Крыма, а понаехавшие россияне выезжают из северных районов Крыма, "к себе на болота".
"Особенно это заметно в Армянске и Джанкое", - говорится в сообщении.
По словам партизанов, оккупанты явно встревожились движением войск на юге Украины и готовятся к обороне, ищут диверсантов.
В частности, "правоохранительные органы" оккупантов усиливают контрразведывательную деятельность на полуострове - значительно чаще стали проверять документы и машины, особенно в Джанкое и Армянске.
В начале июня стало известно, что оккупанты начали подготовку к так называемой "эвакуации" населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма. Кроме того, на полуострове появились бетонные "зубы дракона". Помимо этого, опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.