Колаборанти формують списки українців в окупації, яких призвуть до армії РФ, - ЦНС

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що росіяни знайшли ще один шлях, як мобілізувати людей в окупації до лав російської армії. Зокрема, ворог взявся за банківських боржників, обіцяючи їм списати кредит за підписання контракту з армією РФ.

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