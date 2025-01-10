Коллаборанты формируют списки украинцев в оккупации, которых призовут в армию РФ, - ЦНС

Напомним, в декабре стало известно, что россияне нашли еще один путь, как мобилизовать людей в оккупации в ряды российской армии. В частности, враг взялся за банковских должников, обещая им списать кредит за подписание контракта с армией РФ.

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