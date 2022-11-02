UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колаборант Сальдо заборгував 60 мільйонів гривень: викрито схему

Фото: гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо (facebook com SaldoVladimir)
Автор: Наталія Гурковська

Колишнього члена проросійської партії ОПЗЖ та екс-нардепа Володимира Сальдо, який в березні погодився на співпрацю з Росією та був призначений "керівником" окупаційної адміністрації Херсонської області, викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Він не сплатив до бюджету України 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Зокрема, співробітники БЕБ, проаналізувавши відомості Державної податкової служби, встановили, що прибутки та витрати колишнього нардепа значно різняться.

"Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки", - йдеться в повідомленні.

Судячи з розрахунків, орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів Сальдо з 2010 по 2018 роки майже на 310 мільйонів гривень, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи.

"Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 мільйонів гривень від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - наголошують в БЕБ.

Детективи здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялося, в Житомирській області заарештували активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є сім'я головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Компанія займалася видобутком та обробкою граніту.

Нагадаємо, Восьмий апеляційний адміністративний суд затвердив заборону діяльності партії "Блок Володимира Сальдо" в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьБюро економічної безпеки