Колаборант Сальдо заборгував 60 мільйонів гривень: викрито схему

Зокрема, співробітники БЕБ, проаналізувавши відомості Державної податкової служби, встановили, що прибутки та витрати колишнього нардепа значно різняться.

"Порушник, у період з 2001 по 2022 роки, працював на різних посадах в державних органах різних рівнів. У 2018 році він зареєстрував право власності на низку об’єктів нерухомого майна, а саме на: приміщення готелю, багатоповерхову будівлю, земельні ділянки", - йдеться в повідомленні.

Судячи з розрахунків, орієнтовна ринкова вартість нерухомості перевищує розмір офіційно отриманих доходів Сальдо з 2010 по 2018 роки майже на 310 мільйонів гривень, що в понад 200 разів перевищує офіційні доходи.

"Таким чином бюджет України недоотримав понад 60 мільйонів гривень від ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору", - наголошують в БЕБ.

Детективи здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.