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"Коктейли Молотова" и пистолет-пулемет: у жителя Харьковской области выявили арсенал оружия

Автор: РБК-Украина

Правоохранители обнаружили у жителя Харьковской области арсенал неоформленного оружия. В ходе обыска у мужчины были изъяты "коктейли Молотова", гранаты, пистолет-пулемет, автомат АК-74, гранатомет.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции по Харьковской области.

Отмечается, что в полицию поступила информация о местном жителе, который хранит у себя дома оружие, боеприпасы и взрывчатку. По этому факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В ходе проверки информации полиция провела обыск в доме подозреваемого. У мужчины правоохранители обнаружили пистолеты различных моделей, пистолет-пулемет, 7 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1, 5 бутылок "коктейлей Молотова", 5 глушителей для оружия, около 1000 патронов различного калибра, станки для обработки металла, комплектующие для изготовления взрывчатых веществ.

Оперативники выяснили, что местный житель покупал оружие, детали к нему и боеприпасы через Интернет, и сам его собирал. Мужчина задержан. Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до 7 лет заключения.

Фото: оружие, боеприпасы и взрывчатка (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в марте в Украине разоблачили схему незаконной выдачи разрешений на оружие. Сотрудники Национальной полиции и работники разрешительной системы выдавали разрешения за взятку.

Отметим, недавно Национальная полиция расформировала разрешительную службу, которая выдавала украинцам разрешения на оружие. Причиной расформирования стала масштабная коррупция в службе.

Также сообщалось, что правоохранители планируют проверить всех украинских владельцев оружия на законность получения разрешения.

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