"Коктейль антител" от AstraZeneca оказался эффективным против штамма "Омикрон", - исследование

"Лабораторное исследование коктейля из антител против COVID-19, Evusheld, показало, что препарат сохранил нейтрализующую активностью против штамма коронавируса "Омикрон", что дает надежду на более широкое использование терапии", - говорится в сообщении.

Так, исследование было проведено независимыми исследователями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Вместе с тем, теперь ожидается проведение этого же исследования непосредственно компанией AstraZeneca и другими учеными.

Известно, что Evusheld - первое антитело длительного действия, которое получило разрешение на использование в экстренных случаях в США для профилактики коронавируса.