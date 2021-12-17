"Коктейль антитіл" від AstraZeneca виявився ефективним проти штаму "Омікрон", - дослідження

"Лабораторне дослідження коктейлю з антитіл проти COVID-19, Evusheld, показало, що препарат зберіг нейтралізуючу активність проти варіанта коронавірусу "Омікрон", що дає надію на ширше використання терапії", - йдеться в повідомленні.

Так, дослідження було проведено незалежними дослідниками Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

Разом з тим, тепер очікується проведення цього ж дослідження безпосередньо компанією AstraZeneca та іншими вченими.

Відомо, що Evusheld - перше антитіло тривалої дії, яке одержало дозвіл на використання в екстрених випадках в США для профілактики коронавірусу.