Кохання без кордонів: як в Україні офіційно одружитися з іноземцем

В Україні офіційно одружитися з іноземцем можна, якщо дотримані певні вимоги. Головне - законне перебування на території країни та правильно оформлені документи.

Про особливості укладання шлюбу з іноземцями РБК-Україна дізналося у адвокатки, старшого юриста Юридичної фірми EXPATRPO Катерини Затулко .

Основні вимоги

Шлюб в Україні можна укласти лише в органі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) - це передбачено Сімейним кодексом. Іноземець має легально перебувати на території України.

Обов’язкові документи:

паспорт іноземця з нотаріально засвідченим перекладом українською;

документ про розірвання попереднього шлюбу (якщо був);

документ, що підтверджує законність перебування в Україні.

Також наречені мають повідомити одне одного про стан здоров’я.

Як проходить процедура

Подання заяви. Майбутнє подружжя подає заяву до обраного ДРАЦСу разом із пакетом документів.

Перевірка. Після подачі ДРАЦС надсилає запит до Державної міграційної служби, аби перевірити, чи іноземець перебуває в Україні на законних підставах. Перевірка триває до 30 днів.

Призначення дати. Після позитивної відповіді від міграційної служби ДРАЦС пропонує дати для реєстрації.

Реєстрація шлюбу. У визначений день обидва наречені мають бути присутніми. Реєстрація через представника або застосунок "Дія" - неможлива.

Отримання свідоцтва. Пара отримує два екземпляри свідоцтва про шлюб.

Що ще варто знати

Документи іноземною мовою подаються разом із офіційним перекладом.

У разі недійсного шлюбу (наприклад, якщо іноземець вже перебуває в іншому шлюбі) реєстрація скасовується.

За реєстрацію сплачується державне мито - 0,05 неоподаткованого мінімуму.

Якщо наречені не можуть прибути у ДРАЦС у визначену дату, реєстрацію можна перенести - але не більше ніж на рік.

"Іноземці з перевищенням строку перебування не можуть укласти шлюб. ДРАЦС обов’язково перевіряє законність їхнього перебування через Державну міграційну службу", - пояснює адвокатка Катерина Затулко.