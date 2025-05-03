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Любовь без границ: как в Украине официально вступить в брак с иностранцем

Суббота 03 мая 2025 06:45
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Любовь без границ: как в Украине официально вступить в брак с иностранцем Фото: Регистрация брака (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине официально жениться на иностранце можно, если соблюдены определенные требования. Главное - законное пребывание на территории страны и правильно оформленные документы.

Об особенностях заключения брака с иностранцами РБК-Украина узнало у адвоката, старшего юриста Юридической фирмы EXPATRPO Екатерины Затулко.

Основные требования

Брак в Украине можно заключить только в органе государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) - это предусмотрено Семейным кодексом. Иностранец должен легально находиться на территории Украины.

Обязательные документы:

  • паспорт иностранца с нотариально заверенным переводом на украинский;
  • документ о расторжении предыдущего брака (если был);
  • документ, подтверждающий законность пребывания в Украине.

Также молодожены должны сообщить друг другу о состоянии здоровья.

Как проходит процедура

Подача заявления. Будущие супруги подают заявление в выбранный ГРАГС вместе с пакетом документов;

Проверка. После подачи ГРАГС направляет запрос в Государственную миграционную службу, чтобы проверить, находится ли иностранец в Украине на законных основаниях. Проверка длится до 30 дней.

Назначение даты. После положительного ответа от миграционной службы ГРАГС предлагает даты для регистрации.

Регистрация брака. В определенный день оба жениха должны присутствовать. Регистрация через представителя или приложение "Дія" - невозможна.

Получение свидетельства. Пара получает два экземпляра свидетельства о браке.

Что еще стоит знать

  • Документы на иностранном языке подаются вместе с официальным переводом.
  • В случае недействительного брака (например, если иностранец уже находится в другом браке) регистрация отменяется.
  • За регистрацию уплачивается государственная пошлина - 0,05 необлагаемого минимума.
  • Если молодожены не могут прибыть в ЗАГС в определенную дату, регистрацию можно перенести - но не более чем на год.

"Иностранцы с превышением срока пребывания не могут заключить брак. ГРАГС обязательно проверяет законность их пребывания через Государственную миграционную службу", - объясняет адвокат Екатерина Затулко.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие документы нужно обновить после смены фамилии из-за бракосочетания. В частности, необходимо заменить паспорт гражданина Украины, идентификационный код, водительское удостоверение, банковские карты и медицинские документы. Загранпаспорт обновлять не обязательно, но это может предотвратить трудности во время путешествий.

Некоторые документы, такие как дипломы, свидетельства о рождении и трудовая книжка, не требуют замены, но может потребоваться предоставление свидетельства о браке для подтверждения изменения фамилии.

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