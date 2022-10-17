Кох назвав можливий сценарій усунення Путіна

Колишній віце-прем'єр-міністр РФ Альфред Кох, який останні роки проживає за кордоном, пояснює: глава Кремля 22 роки вибудовував своє правління за принципом "розділяй та володарюй". Різні угруповання навколо Путіна між собою не сильно ладнають, що дозволяє йому балансувати їхню вагу.

Між ФСБ - СЗР з одного боку та ГРУ - з іншого йдуть постійні "окопні війни". А є ще Росгвардія та ФСТ, які також представляють окремі "клани". Те, що зараз вийшла назовні критика Кадирова та Пригожина на адресу міноборони - яскравий доказ цих усобиць, уточнив Кох.

"Чи можна повірити, що політична "верхівка", пронизана компроматами і прослуховуваннями, зможе домовитися між собою і повалити Путіна. Вони, швидше, вишикуються в чергу біля його кабінету, щоб донести один на одного", - каже Кох.

Для організації революції знизу так чи інакше необхідні організатори - вони не відбуваються стихійно. Лідерів, які могли б очолити цей процес, зараз у Росії не проглядається, вважає Кох. До арешту Олексій Навальний мав підтримку 10-15% населення. В інших політиків впливу ще менше, додав співрозмовник. І, судячи з того, як повільно знижується підтримка війни, в настроях людей не відбувається радикальних змін.

За оцінкою Коха, вірогідніший сценарій - коли за усунення Путіна візьмуться західні спецслужби, влаштувавши операцію у дусі ліквідації Усами бен Ладена чи Касема Сулеймані. Цей варіант може бути вигідним не лише Заходу, а й московському істеблішменту, оскільки тоді можна повернутися до "business as usual".

"Захоплені генерали і громадянське оточення Путіна скаже, мовляв: "Дякую, ви нас врятували, давайте ми закінчуємо війну і все звалюємо на Путіна". І всіх це влаштує: і Захід, і російську "верхівку", - припустив Кох.