Кох назвал возможный сценарий устранения Путина

Бывший вице-премьер-министр РФ Альфред Кох, который последние годы проживает за границей, объясняет: глава Кремля 22 года выстраивал свое правление по принципу "разделяй и властвуй". Разные группировки вокруг Путина между собой не сильно ладят, что позволяет ему балансировать их вес.

Между ФСБ - СВР с одной стороны и ГРУ - с другой идут постоянные "окопные войны". А есть еще Росгвардия и ФСО, которые также представляют отдельные "кланы". То, что сейчас вышла наружу критика Кадырова и Пригожина в адрес минобороны - яркое доказательство этих междоусобиц, уточнил Кох.

"Едва ли можно поверить, что политическая "верхушка", пронизанная компроматами и прослушками, сможет договориться между собой и свергнуть Путина. Они, скорее, выстроятся в очередь у его кабинета, чтобы донести друг на друга", - говорит Кох.

Для организации революции снизу, так или иначе, необходимы организаторы - они не происходят стихийно. Лидеров, которые могли бы возглавить этот процесс, сейчас в России не просматривается, считает Кох. До ареста Алексей Навальный пользовался поддержкой 10-15% населения. У остальных политиков влияния еще меньше, добавил собеседник. И судя по тому, как медленно снижается поддержка войны, в настроениях людей не происходит радикальных изменений.

По оценке Коха, более вероятный сценарий - когда за отстранение Путина возьмутся западные спецслужбы, устроив операцию в духе ликвидации Усамы бен Ладена или Касема Сулеймани. Этот вариант может быть выгоден не только Западу, но и московскому истеблишменту, поскольку тогда можно вернуться к "business as usual".

"Восхищенные генералы и гражданское окружение Путина скажет, мол: "спасибо большое, вы нас спасли, давайте мы заканчиваем войну и все сваливаем на Путина". И всех это устроит: и Запад, и российскую "верхушку", - предположил Кох.