До кого звертатись, якщо сімейний лікар у відпустці: відповідь МОЗ

В Україні наразі діє процедура, коли кожен пацієнт має свого сімейного лікаря. Однак, куди звертатись, якщо лікар пішов у відпустку.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
В міністерстві зауважили, що серпень - традиційний період літніх відпусток і сімейні лікарі - не виняток.
"Любов лікарів до пацієнтів безмежна, але щоб вона залишалась такою завжди - не турбуйте лікаря в його вільний від роботи час. Існує поширений міф, що укладена декларація з сімейним лікарем дає пацієнтам право на його безлімітний час, тому йому можна дзвонити та писати будь-коли, навіть якщо він у відпустці. Це не так", - пояснили в МОЗ.
На час відпустки одного лікаря надавач первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, чи це державна амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.
У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги.
В міністерстві зауважили, що якщо питання не термінове, то можна дочекатись повернення з відпустки вашого лікаря. Однак, якщо ситуація невідкладна, викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103 або самостійно вирушайте до приймального відділення лікарні, що працює цілодобово.
Якщо ж проблема зі здоров’ям не є екстреною, але чекати неможливо, то зверніться до того лікаря, якого призначено на заміну.
Нагадаємо, що у разі потреби українці можуть замінити сімейного лікаря. Для цього необхідно знайти нового лікаря, який вам підходить та звернутись до нього, щоб укласти нову декларацію.
Йди до попереднього лікаря, щоб розірвати декларацію не потрібно, це відбудеться автоматично після укладення нової декларації.
Ми також повідомляли, що підписати декларацію з сімейним лікарем можна онлайн.
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