До кого звертатись, якщо сімейний лікар у відпустці: відповідь МОЗ

В міністерстві зауважили, що серпень - традиційний період літніх відпусток і сімейні лікарі - не виняток.

"Любов лікарів до пацієнтів безмежна, але щоб вона залишалась такою завжди - не турбуйте лікаря в його вільний від роботи час. Існує поширений міф, що укладена декларація з сімейним лікарем дає пацієнтам право на його безлімітний час, тому йому можна дзвонити та писати будь-коли, навіть якщо він у відпустці. Це не так", - пояснили в МОЗ.

Що робити, якщо лікар у відпустці

На час відпустки одного лікаря надавач первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, чи це державна амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги.

В міністерстві зауважили, що якщо питання не термінове, то можна дочекатись повернення з відпустки вашого лікаря. Однак, якщо ситуація невідкладна, викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103 або самостійно вирушайте до приймального відділення лікарні, що працює цілодобово.

Якщо ж проблема зі здоров’ям не є екстреною, але чекати неможливо, то зверніться до того лікаря, якого призначено на заміну.