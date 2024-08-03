К кому обращаться, если семейный врач в отпуске: ответ Минздрава

В министерстве отметили, что август - традиционный период летних отпусков и семейные врачи - не исключение.

"Любовь врачей к пациентам безгранична, но чтобы она оставалась такой всегда - не беспокойте врача в его свободное от работы время. Существует распространенный миф, что заключенная декларация с семейным врачом дает пациентам право на его безлимитное время, поэтому ему можно звонить и писать в любое время, даже если он в отпуске. Это не так", - пояснили в Минздраве.

Что делать, если врач в отпуске

На время отпуска одного врача поставщик первичной медицинской помощи обеспечивает его замену другому. Независимо от того, это государственная амбулатория, частный центр или врач-ФОП.

У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медицинской помощи.

В министерстве отметили, что если вопрос не срочный, то можно дождаться возвращения из отпуска вашего врача. Однако, если ситуация неотложна, вызывайте экстренную медицинскую помощь по номеру 103 или самостоятельно отправляйтесь в приемное отделение работающей круглосуточно больницы.

Если же проблема со здоровьем не экстренная, но ждать невозможно, то обратитесь к тому врачу, который назначен на замену.