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Кого та якими штрафами можуть покарати за булінг дітей у школі: пояснення юриста

Булінг або цькування є адміністративним правопорушенням (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Булінг (цькування) вважається в Україні адміністративним правопорушенням. Покарати за такі дії можуть кількома способами.

РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка, що українцям варто знати про булінг, а також кого саме та як можуть за нього покарати.

Основне про булінг

За словами експерта, законодавство визначає булінг (цькування) як діяння учасників освітнього процесу, що полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі - із застосуванням засобів електронних комунікацій (так званий кібербулінг, або цькування онлайн), які вчиняються:

  • або стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи
  • або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу

Внаслідок цього може бути заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

Якщо говорити про причини такої поведінки, вони також можуть бути різними й ґрунтуватися на:

  • людській нерівності
  • нетолерантності суспільства
  • насиллі в родині чи інших травматичних факторах у вихованні
  • формуванні ієрархії в дитячому колективі
  • ставленні до насилля в самому суспільстві

Кого і як можуть покарати через булінг дітей

Буліменко розповів, що булінг (цькування) є адміністративним правопорушенням і тягне за собою (згідно зі статтею 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) відповідальність:

  • у вигляді штрафу від 850 до 1700 грн
  • у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин

При цьому за вчинення булінгу групою осіб або повторно впродовж року (після накладення адміністративного стягнення) покарання буде більш жорстким:

  • або штраф від 1700 до 3400 грн
  • або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин

Адвокат пояснив, що за вчинення булінгу до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті:

  • учасники освітнього процесу (педагогічні та інші працівники закладу освіти)
  • батьки учнів
  • асистенти дітей

"Учні можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за умови досягнення ними станом на момент вчинення правопорушення 16-річного віку. За вчинення булінгу учнями, які не досягли 16-річного віку, відповідальність несуть їхні батьки або особи, що їх замінюють", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що за булінг дітей пропонують карати не лише у школах і що саме може змінитися.

Читайте також, як дорослі можуть захистити дітей в інтернеті.

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