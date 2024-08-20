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Кого и какими штрафами могут наказать за буллинг детей в школе: объяснение юриста

Буллинг или травля являются административным правонарушением (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Буллинг (травля) считается в Украине административным правонарушением. Наказать за такие действия могут несколькими способами.

РБК-Украина расспросила адвоката и магистра права Евгения Булименко, что украинцам следует знать о буллинге, а также кого именно и как могут за него наказать.

Основное о буллинге

По словам эксперта, законодательство определяет буллинг (травлю) как действия участников образовательного процесса, состоящих в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе - с применением средств электронных коммуникаций (так называемый кибербуллинг, или травля онлайн), которые совершаются:

  • или в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица
  • или таким лицом по отношению к другим участникам образовательного процесса

В результате может быть причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Если говорить о причинах такого поведения, они также могут быть разными и основываться на:

  • человеческом неравенстве
  • нетолерантности общества
  • насилии в семье или других травматических факторах в воспитании
  • формировании иерархии в детском коллективе
  • отношении к насилию в самом обществе

Кого и как могут наказать из-за буллинга детей

Булименко рассказал, что буллинг (травля) является административным правонарушением и влечет (согласно статье 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) ответственность:

  • в виде штрафа от 850 до 1700 грн
  • в виде общественных работ на срок от 20 до 40 часов

При этом за совершение буллинга группой лиц или повторно в течение года (после наложения административного взыскания) наказание будет более жестким:

  • или штраф от 1700 до 3400 грн
  • или общественные работы на срок от 40 до 60 часов

Адвокат объяснил, что за совершение буллинга к административной ответственности могут быть привлечены:

  • участники образовательного процесса (педагогические и другие работники учебного заведения)
  • родители учащихся
  • ассистенты детей

"Учащиеся могут быть привлечены к административной ответственности при достижении ими по состоянию на момент совершения правонарушения 16-летнего возраста. За совершение буллинга учениками, не достигшими 16-летнего возраста, ответственность несут их родители или заменяющие их лица", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что за буллинг детей предлагают наказывать не только в школах и что именно может измениться.

Читайте также, как взрослые могут защитить детей в интернете.

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