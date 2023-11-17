ВВС пише, що з України втекло майже 20 тисяч чоловіків. Що кажуть прикордонники

Британське видання ВВС написало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ з України втекло майже 20 000 чоловіків, щоб уникнути призову до армії. Водночас в Держприкордонслужбі кажуть, що не володіють такою статистикою.

Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: ВВС та ексклюзивний коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка.

Що відомо про це - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо з даних ВВС

Як з'ясувало британське ВВС, майже 20 000 чоловіків покинули Україну з початку війни, щоб уникнути призову. При цьому ще 21 113 чоловіків намагалися втекти, але були спіймані.

Видання пише, що має такі дані із запитів про незаконний перетин кордону з сусідніми Румунією, Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною. Згідно з якими вдалося підрахувати, що 19 740 чоловіків незаконно перетнули ці країни з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року.

Із них 14 тисяч осіб мали намір перетнути кордон пішки або перепливти небезпечні річки, а решта розраховувала виїхати за допомогою підроблених документів.

Представник президента у парламенті Федір Веніславський визнав BBC, що проблема серйозна.

"Влада розуміє, що це явище не є поодиноким і що воно поширене. Але, на жаль, я хотів би підкреслити, що корупція дуже стійка", - сказав Веніславський, додавши, що Україна робить "все можливе, щоб звести кількість випадків корупції до мінімуму".

При цьому він додав, що кількість чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати, не має жодного впливу на військові зусилля.

Як це коментують у Держприкордонслужбі

Як сказав в коментарі РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко, він не може дати оцінку поширеним даним, адже не володіє статистикою суміжних країн, зокрема, обставинами за які порушення прикордонного чи міграційного законодавства могли бути затримані ті чи інші особи.

Водночас зазначив, що українська сторона з метою унеможливлення незаконного перетину кордону вживає максимальних заходів, але за час дії воєнного стану таких спроб значно збільшилося.

"Окрім цього для надійної охорони держрубежу, прикордонники України тісно співпрацюють з прикордонниками суміжних країн Європи та Молдови, в тому числі шляхом проведення спільних заходів, як то спільне патрулювання, або обмін інформацією про спроби порушення та ін.", - каже Демченко.

Він відмітив, що від початку воєнного стану підрозділи Держприкордонслужби затримали 16 700 громадян України, які в незаконний спосіб намагалися перетнути зелену ділянку кордону (поза межами пунктів пропуску), або у інший протиправний спосіб.

"При цьому ще понад 7 тисяч осіб викриті під час спроб здійснити незаконний перетин через пункти пропуску, зокрема використовуючи підробні документи", - зауважив Демченко.

Водночас у 2023 році в порівнянні з 2022 роком спроб порушення держрубежу менше, визнають в ДПСУ.

"Найчастіше прикордонники фіксують спроби незаконного перетину "зеленої ділянки" кордону з Румунією та Молдовою, найбільша ж кількість підробок фіксується на кордоні з Польщею", - розповів Демченко.

Він додав, що за час воєнного стану викрито майже 300 злочинних протиправних груп, які спеціалізувалися на незаконному переправленні осіб через кордон.

Дані від FRONTEX

Варто врахувати, що за даними Європейської агенції прикордонної та берегової охорони FRONTEX статистика затримання громадян України на східних кордонах ЄС значно менша.

Дана Агенція займається охороною зовнішніх кордонів ЄС і відповідає за координацію діяльності національних прикордонних служб.

Так, за даними FRONTEX у період з березня 2022 року по серпень 2023 року за незаконне перетинання східних кордонів ЄС затримано 8 512 громадян України, з них:

у березні - грудні 2022 року - 5 035 осіб;

у січні - серпні 2023 року - 3 477 осіб.

Виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, що у зв'язку з воєнним станом, який діє в Україні з початку повномасштабної війни, обмежено виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Але є виключення. Зокрема, дозволяється виїзд у разі непридатності чоловіка до військової служби і його зняття з військового обліку.

При цьому раніше в ДПСУ повідомляли, що за останні 10 місяців прикордонники відмовили у виїзді за межі України 43 тисячам громадян. Більшість із них - чоловіки.

Детально про те, кому з чоловіків дозволено виїзд та що потрібно знати про заборону на перетин кордону під час війни читайте в матеріалі РБК-Україна.

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