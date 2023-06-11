Кого шукають роботодавці в Києві: перелік актуальних вакансій

Серед професій найбільший попит роботодавців (21,3%) спостерігається на працівників сфери торгівлі та послуг, а саме: продавців продовольчих товарів, продавців-консультантів, кухарів, охоронників, перукарів, механіків-водіїв та професійних фахівців: вчителів закладів загальної середньої освіти, фармацевтів, вихователів закладу дошкільної освіти, інженерів, практичних психологів, економістів, працівників соціальної сфери.

Також високий попит на кваліфікованих робітників - 17,0% (швачки, слюсарі різних спеціальностей, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, монтажники радіоелектронної апаратури та приладів, електрогазозварники, малярі) та на фахівців із досвідом роботи - 12% (медичні сестри та брати, бухгалтери, інструктори з фізкультури, електромеханіки, вихователі, інспектор з кадрів).

Залишається високим попит 11,8% на представників найпростіших професій - робітники з комплексного прибирання будинків, прибиральники службових приміщень, вантажники, контролери автоматичних пропускних пунктів метрополітену, підсобні робітники.

Серед робітників з обслуговування устаткування (10,8%) затребувані водії автотранспортних засобів, трактористи, машиністи залізнично-будівельних машин, токарі, асфальтобетонники, водії трамваю, дорожні робітники, машиністи насосних установок, фрезерувальники.

Ситуація з роботою в Україні

Попит на робочу силу в Україні в травні 2023 року впевнено зростав. Зростання кількості резюме практично зупинилося, тоді як кількість вакансій продовжує зростати (крім ІТ-сектору, де ситуація складна).

За даними НБУ, частково зростання попиту на робочу силу пов'язано із сезонністю, зокрема, с/г роботами, а частково мобілізацією співробітників, у тому числі критичних, та посиленням складнощів із пошуком персоналу.

У результаті кількість претендентів на одну вакансію суттєво знизилася і в травні 2023 року була близькою до рівня травня 2021 року.

Нагадаємо, у базі даних Державної служби зайнятості станом на травень 2023 року зареєстровано 36 тисяч вакансій. Деякі роботодавці готові платити до 70 тисяч гривень на місяць.