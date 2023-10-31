Кого можуть звільнити з військової служби за станом здоров'я: пояснення юриста

Хвороби, що визначають непридатність в мирний та воєнний час

Якщо встановлено, що стан здоров'я мобілізованого унеможливлює виконання військових обов'язків або ставить під загрозу його здоров'я, то його можуть звільнити зі служби. Цей процес включає медичний огляд та оцінку військового лікаря або комісії. Звільнення може бути тимчасовим або постійним, залежно від стану здоров'я та норм чинного законодавства.

Перелік хвороб, за яких військовий може бути звільненний з військової служби, міститься у Додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

"Діагнози для непридатності в мирний та воєнний час дещо відрізняються. Список захворювань, що які слугують для звільнення з військової служби в мирний час, набагато більший, ніж у воєнний", – звертає увагу юрист.

Хвороби, які слугують підставою для звільнення від проходження військової служби:

деякі інфекційні та паразитарні захворювання;

новоутворення, хвороби крові і кровотворних органів;

хвороби ендокринної системи, порушення харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки;

нервової системи, хвороби ока і придаткового апарату, хвороби вуха;

системи кровообігу;

органів дихання;

органів травлення;

шкіри і підшкірної клітковини;

кістково-м’язової системи і сполучної тканини;

сечостатевої системи;

вади розвитку, деформації та хромосомні порушення;

травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин.

У зазначеному Додатку можна ознайомитися детальніше, які діагнози підпадають під категорію військової непридатності. Але важливо звернути увагу, що згідно з наказом МОУ №490 від 18 серпня 2023 року "Про затвердження Змін у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", зі списку виключені деякі захворювання.

Фото: Звільнення зі служби передбачає медичний огляд та оцінку комісії (armyinform.com.ua)

Коли непридатність до військової служби визначається отриманням поранення

ВЛК враховує всі обставини отримання поранення (травм, контузій та каліцтва), для прийняття рішення про непридатність, та звільнення у випадку:

якщо поранення було отримане під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби в складі діючої армії та флоту, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, під час безпосередньої участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів;

якщо поранення отримане в разі фактичного виконання службових обов'язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії. Отримане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов’язків військової служби, або отримане внаслідок правопорушення;

якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього в період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема тимчасової) до військової служби;

якщо воно виникло під час служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (зокрема тимчасової) до військової служби;

служби з військової спеціальності;

якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом (зокрема захворювання, недіагностовані під час призову (під час прийому на військову службу), але патогенетично їхній розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу, і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби.

Яка процедура звільнення від проходження служби за станом здоров’я

"Якщо після мобілізації ви вже направлені до військової частини та фактично проходите військову службу, в такому випадку потрібно подати рапорт про звільнення, обов'язково вказати причину звільнення, а саме за станом здоров’я, також коротко зазначити наявні проблеми зі здоров'ям. Непоодинокі випадки, коли відбувається погіршення стану здоров'я внаслідок загострення хронічного захворювання чи поранень, такі відомості потрібно зазначати в обов’язковому порядку", – звертає увагу Сергій Савинский.

Важливо також в рапорті просити надати направлення на проходження ВЛК для встановлення непридатності до військової служби. Також варто мати документи, що підтверджують проблеми зі здоров'ям – це може бути медична карта, довідки лікаря, направлення на лікування.

Фото: Реабілітація після втрати кінцівки (gettyimages.com)

Направлення на проходження ВЛК підписується за поданням командира начальником штабу (від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового органу (від начальника управління роботи з особовим складом об'єднання та вище) із посиланням на рішення командира військовослужбовця, який подав рапорт.

Після отримання направлення потрібно зібрати та подати до ВЛК разом з направленням медичну книжку, військовий квиток, фотокартку 3 х 4 см, а також службову характеристику для проведення ВЛК.

"Якщо ж направлення необхідне у зв’язку з пораненням, травм, контузій та каліцтва, отриманих під час проходження військової служби – подається також оригінал довідки про обставини одержання травми, поранення, контузії або каліцтва (копії чи оригінали, але повинні бути належним чином завірені документи)", – пояснює спеціаліст.

ВЛК приймає остаточне рішення про непридатність особи за станом здоров’я, неспроможність виконувати свої службові обов'язки.

"Але ВЛК може видати постанову про звільнення від виконання службових обов'язків строком до 30 календарних днів. Потім комісія надсилає висновок за результатами проведення медичного огляду до військової частини, де військовослужбовець проходить службу", – зазначає юрист.

Служба військової частини оформлює необхідні документи та надсилає їх посадовій особі, уповноваженій приймати рішення про звільнення за станом здоров'я (командиру бригади або полку).

"Далі приймається наказ про звільнення, який оголошується командиром військової частини. Після цього військовослужбовець здає посаду та вилучається зі списків особового складу військової частини. Важливо що у 5-денний строк військовослужбовець має прибути до ТЦК та СП за обраним місцем проживання для взяття на військовий облік", – звертає увагу Сергій Савинський.

Фото: Варто мати докумети про проблеми зі здоров'ям (biz.today.ua)

Висновок ВЛК можливо оскаржити

Під час воєнного стану, при проходженні військовослужбовцями служби, дуже проблематично звільнитися зі служби за станом здоров’я, скільки в чинному законодавстві прописано точні діагнози, при яких військовий не може виконувати свої обов'язки та нести службу, звертає увагу фахівець.

Тому, якщо у переліку немає хвороби, яка є у військового та дійсно перешкоджає нормально функціонувати та проходити службу та є ризик загострення, при отримання висновку ВЛК є можливість його оскаржити.

"Дуже часто при отриманні контузії військовий не подає рапорт, а нашвидкуруч лікується декілька днів та далі проходить службу. Такі дії несуть ризик для військовослужбовця в подальшому отримати проблеми зі здоров'ям, а також невжиття заходів лікування може призвести навіть до смерті", – зауважує він.

Юрист одає: від ударно-звукових хвиль відбувається вплив на головний мозок, і після такого особа може себе почувати не критично, але згодом мати тяжкі наслідки.

"Тому важливо не нехтувати можливістю та подавати рапорт. Також варто розуміти тим, хто має тяжкі хвороби, але приймають рішення далі продовжувати службу, що вони ризикують не тільки власним життям, а й життям інших, оскільки можуть бути тягарем для інших військовослужбовців", – наголошує Сергій Савинський.