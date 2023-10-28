Як правильно відмовитися від повістки: список причин, коли це можна зробити

В Україні триває загальна мобілізація, і після отримання повістки кожному громадянину призовного віку треба пройти медичний огляд. Він визначає, чи придатна людина до військової служби. Відмовитися від вручення повістки можна лише в окремих випадках.

Чи є способи, як законно відмовитися від вручення цього документ, РБК-Україна пояснила юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

"Такий варіант розвитку подій можливий та цілком законний в окремих випадках, однак потрібно розуміти всі ризики та те, що відмовитись від отримання повістки без об’єктивних причин не можна", – зазначає юрист.

Тобто для відмови в отриманні повістки призовник повинен мати конкретні і поважні причини, серед яких:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки /підпису комісара ТЦК та СП.

Таким чином, якщо при врученні повістки ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання, каже фахівець. У такому разі співробітник ТЦК та СП повинен скласти акт про відмову від отримання повістки у присутності свідків.

"Однак пам’ятайте, що незначна помилка у повістці не є поважною причиною відмови від отримання повістки або неприбуття у ТЦК та СП у розумінні вимог закону, та у випадку неявки у зазначений час настає адміністративна відповідальність, яка передбачає сплату штрафу, а за наявності відповідних підстав може наставати кримінальна відповідальність. А відтак, слід виходити зі змісту та загального усвідомлення самого виклику до ТЦК та СП", – звертає увагу Тетяна Козян.

Вона зазначає: як свідчать публікації в медіа, якщо військовозобов'язаний відмовляється брати повістку у воєнний час, "прослідковуються негативні тенденції представників ТЦК та СП застосовувати не зовсім законні та репресивні заходи до таких осіб".

"Після фіксації вашої відмови від отримання повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівникам ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку", – каже юристка.

Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовились від повістки, додає вона.