До 70 претендентов на одну вакансию: кому в Киеве сложнее всего найти работу
По данным официальной статистики, в Киеве на одну вакансию претендуют 10 безработных. Наибольшее несоответствие между спросом и предложением на рабочую силу наблюдалось среди служащих и руководителей - на одну вакансию претендуют 69 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского центра занятости (КМЦЗ).
В профессионально-квалификационном разрезе наибольшая нагрузка на одну вакансию также наблюдалось среди технических служащих (58), специалистов (11 человек), работников сферы торговли и услуг (10 человек).
"Острая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, менеджеров различных специализаций, продавцов-консультантов, водителей автотранспортных средств, кладовщиков, администраторов, руководителей разного уровня и продавцов", - отметили в пресс-службе.
По данным КМЦЗ, в профессиональном разрезе больше всего предложений о трудоустройстве существует для слесарей, электромонтеров, электрогазосварщиков, маляров, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Неплохие шансы у учителей, врачей, фармацевтов, инженеров, экономистов. Как всегда в цене, водители, фрезеровщики, токари, операторы станков с программным управлением, трактористы, машинисты.
"Востребованы также сестры и братья медицинские, воспитатели, социальные работники. Не обойтись и без рабочих по комплексной уборке зданий, дворников, уборщиков, грузчиков, подсобных рабочих. Нужны также швеи, повара, помощники воспитателя", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в начале июля 2022 года на учете в Киевском городском Центре занятости находилось 18,2 тысяч безработных. На одну вакансию претендовало в среднем десять безработных.
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